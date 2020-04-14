參山國家風景管理處去年所舉辦繡球花節非常成功。〔參山國家風景管理處提供／謝明俊苗栗傳真〕

參山國家風景管理處去年所舉辦繡球花節非常成功。〔參山國家風景管理處提供／謝明俊苗栗傳真〕

交通部觀光局參山國家風景區管理處，舉辦「2020南庄花卉節」活動，特別在南庄鄉辦理「南庄社區花卉庭院美化競賽活動」，結合南庄在地力量，共同打造花卉村落，總獎金高達30萬元，邀請南庄花藝庭園景觀設計高手，一起來巧思激盪，打造花卉地景藝術。

參山處表示，去年度所舉辦的「2019繡球花節-南庄恆浪漫」，在南庄9個村落設置花卉裝置藝術，呈現出村村有浪漫、處處有驚喜，打造南庄鄉成為浪漫繽紛的繡球花村落，大受好評。

所以今年參山處規劃，將各村落景觀營造及設計佈置回歸在地，透過花卉課程輔導及競賽活動方式，引燃在地居民對花卉的熱情，用各式花卉素材妝點居家環境、裝飾庭院，藉由遊客網路票選方案，鼓勵遊客前往，帶動觀光人潮，歡迎遊客一起探訪南庄鄉每個花卉角落。

參山處指出，本次活動分為以南庄鄉內村辦公室、有立案在地協會為對象的「社區團體競賽組」及以南庄居民、在地業者為對象的「觀光產業個人競賽組」，將透過初選選出社區團體競賽組9組，觀光產業個人競賽組6組，進入競賽，將打造15處花卉庭園，有機會獲得6仟元至5萬元不等的獎金，總獎金高達30萬元，歡迎南庄鄉各村落、居民、在地業者共同參與，活動報名期限從15日開始至109年4月29日止，

(中時 )