不能進入股東會現場的發燒股東，還得另派「專人」在隔離區伺候？金融業者在上週接到證期局發文要求在股東會現場旁另設「隔離專區」安置現場測溫超過38度的股東之後，業界嘩然，銀行員更是膽顫心驚，盼疾管署、防疫指揮中心出面直接下達禁令讓發燒股東離場，否則將成為金融業防疫的最大破口。

銀行業者指出，在這個非常時期，很多個人的人身自由都已經因為防疫管理而被限制，例如從國外返台的，不論正常、疑似或是確診，一律得居家隔離14天才能「出關」，代表這是凌駕於個人權利之上的必要管理，而今卻為了怕招致「妨礙股東權行使」的罪名，要業者還得另行指派員工帶不願離場的發燒的股東前往證期局要求在股東會場旁設置的隔離專區，倘若員工因此也染疫：「難道證期局要負責嗎？」

銀行業者由於要開門作生意、旗下據點眾多，不能癱瘓，現在已嚴格採取異地備援、分流的機制，倘若對於發燒股東問題的處理，主管機關仍一意孤行，業者擔心這才是股東會期間防疫的最大「破口」。也有金融業者指出，倘若股東發燒仍不可離場，應該可向防疫指揮中心「通報」，強制這位股東離場才對。

對此不少銀行員指出，現在不只金融業一陣恐慌，所有的上市公司收到證期局這道公文時都傻眼，怕的不知如何是好，先前國民黨籍立委費鴻泰有質詢過此一問題，但主管機關立場似未鬆動，似在顧慮所謂的「股東權」問題。

但防疫期間，舉凡像是從國外返台者被疾管署要求必須先居家隔離，此外多家金融業者也有自行管理在連假期間前往11個熱門風景區的員工，必須居家辦公14天，不能進入辦公室，顯見這個非常時期，對疫情相關的潛在風險管理，早已凌駕在個人權利行使之上，銀行業者對此指出，更何況是發了燒還跑來跑去的股東，現在證期局還要求，倘若股東不願離場的不能勉強，而是要把他安置在會場旁的「隔離專區」。

(工商 )