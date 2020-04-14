新冠肺炎疫情雖然大舉衝擊台股首季表現，但卻也激起散戶投資熱情，證交所14日公布最新統計數據，代表散戶力量的季成交1億元以下人數大增至283.07萬，較去年第四季成長44.4萬人，改寫有統計以來9年半新高；另季成交5億元以上的「大戶」則由1,274人減少至1,216人。

根據證交所統計，台股第一季成交值5億元以上的自然人人數為1,216人，成交值1億元至5億元自然人人數為11,380人，成交值1億元以下自然人人283.07萬人，其中，成交值1億元至5億元的「中實戶」及散戶都較去年第4季增加，僅有成交值5億元以上的自然人人數小幅縮減。

值得注意的是，新冠肺炎疫情爆發，導致台股單季大跌2,289點，意外帶動股民交易意願大增，集中市場3月有交易人數戶數達245.92萬戶，比2月180.44萬戶大幅增加，單月周轉率來到10.87％。

此外，台股首季自然人占集中市場總成交值比重57.92％，外資為27.98％，國內法人則為14.10％，相較去年第4季自然人占集中市場總成交值比重為59.23％，外資27.47％，國內法人13.3％相比，顯示外資在今年第一季大舉撤出，帶動成交值占比拉高。

(工商 )