YouTuber「一隻阿圓」和男友傑米鹿交往5年，小倆口經常同框放閃，近日卻傳出早在1月29日分手。傑米鹿13日晚間上傳一支分手5天後拍攝的心境影片，憔悴道出心裡話。今（14日）一隻阿圓也透過IG連發9張限時動態，說出自己和傑米鹿交往5年來的心酸與委屈。

一隻阿圓發文表示，近期收到許多網友對她分手一事的見解回應，她很傷心卻掉不出眼淚，因為早在分手時哭到無法戴隱形眼鏡，她直言自己鮮少對外表達難過，「畢竟觀眾並不知道所有的細節，一定會有人受傷，因為網友的批評受傷。」加上前段時間她從韓國返台未遵守承諾自主隔離引發的負面風波、情傷，導致她幾乎無法入睡，同時她也收到粉絲支持的訊息，讓她決定說出這5年的戀情「為什麼，沒有了」。

傑米鹿家人反對兩人衝動結婚。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

一隻阿圓直言自己在和傑米鹿交往的頭2年非常愛對方，只要對方說什麼幾乎都說好，「那時我非常崇拜很有光芒的他，甚至告訴自己我想跟他一樣，變得那麼的好」，於是她毅然決然的北上打拚，「米鹿因為忙於自己的事業，他並沒有特別關心或照顧我」，然而一隻阿圓害怕失去愛人，一直不敢表達自己的渴望，就連發現巧克力囊腫回台南開刀，傑米鹿也因工作忙碌未到醫院探望。

阿圓透露當時月薪約2萬1，繳完房租剩不到1萬元的生活費，「米鹿當時告訴我，他想幫我負擔1~2000元的房租，但後來也就沒有下文，當時我都沒關係，反正咬著牙就過了。」當時她常覺得自己像個絆腳石，換新工作後告訴自己「一定要破釜沉舟」，也利用周末休假兼差寫部落格，經過一番努力才存到錢。

某天傑米鹿告訴她想到韓國讀書轉換環境，阿圓害怕被拋下更加努力存錢，9個月後兩人前往韓國，阿圓為了站穩腳步，也更加辛勤的拍片。兩人在韓國相依為命，「他偶爾還會幫我剪剪片，這種一起努力的感覺，真的很好，第一次，感受到對方有看到我！」他們還在韓國接婚紗業配，「看著他看我的眼神，我心裡想，『如果可以成為他的妻子，該有多好。』我鼓起勇氣問他，我們可不可以結婚？他二話不說地答應我，那真的是，我人生中最幸福的時刻。」

直到有天傑米鹿表示想回台灣，並承諾阿圓回來結婚，她也二話不說放棄韓國的生活返台。之後2人一起租屋，只要傑米鹿幫忙她或有業配，「我都會把薪水也分給他，包含前半年的房租、伙食費，其實也都是我負責」，加上工作上的分歧，小倆口開始出現爭吵，阿圓心裡也開始不平衡，「之後不管是工作、還是旅遊，機票住宿飲食都是我負擔...我開始過著賺多少花多少的日子，這讓我開始很不安。」

然而婚事也因為男方家人不贊同喊卡，阿圓認同結婚是兩家人的事接受暫緩，但感情的磨損也讓她漸漸地失去愛傑米鹿的理由，她直言自己就是這麼軟弱，她甚至不敢對傑米鹿說，「寶貝，你也愛我的話，為什麼不會關心我的想法？你不會擔心我不開心？」阿圓只能繼續努力衝刺事業，但傑米鹿卻更加依賴她，好幾次對她說，「收入比較多的人本來就應該負擔比較多」，阿圓雖然同意這個說法，但也不禁害怕，「他會不會永遠這樣子呢？」到最後即便傑米鹿願意分擔一半的房租，「但這個沮喪的感覺，已經揮之不去了」。

阿圓強調，雙方都對這5年的感情用盡全力，每次想到這她都會忍不住流淚自問，「為什麼我的心累了？我以為努力會改變一切，但我卻越來越痛苦。」她直言許多私事不想搬上檯面講，但網友的質疑與批評讓她難以接受，阿圓也因此出現失眠、厭食的症狀。最後阿圓無奈地說：「我知道，不會替自己發聲的人，也許真的很活該被罵。」

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一隻阿圓發文吐訴委屈。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

(中時電子報)