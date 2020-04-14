新冠肺炎疫情肆虐，就連日本AV產業也因此陷入停擺，不料現在傳出日本知名的資深AV男優罹癌，有「獵豔帝王」（ナンパ帝王）之稱的澤木和也（沢木和也）在推特上坦承罹患了食道癌和下咽癌，下週就要去化療了，許多AV男優、女優紛紛在其推特底下加油打氣。

澤木和也日前在推特曬出一棟醫院的照片並寫著，自己罹患食道癌及下咽癌，他表示，雖然沒有一定要曝光這件事情的理由，但覺得突然消失螢光幕不太好，所以才決定公開，同時他也透露，由於自己是癌症末期，所以無法動手術，僅能透過化療，未來除了抗癌外，自己會回歸家庭，多陪陪兒子，他14日去了一趟醫院，做進一步的檢查並看報告結果，決定住院日期。

澤木和也日前在推特曬出一棟醫院的照片並寫著，自己罹患食道癌及下咽癌。（圖／推特）

日本AV產業發達，締造許多人氣女優、男優，有著「獵豔帝王」之稱、53歲的澤木和也入行很早，在1980年代AV界從草創到茁壯出力甚多，在AV界片商量身打造「沢木和也のナンパ王国」系列，讓他到處在街上打獵約素人，此外優澤木和也也兼差去當牛郎，可說是第一代名利雙收的偶像男優。

澤木和也在推特透露罹患2種癌，表示自己接下來會專心做化療，消息曝光後，許多人紛紛留言打氣，有「AV達人」之稱的一劍浣春秋也在部落格撰文，希望澤木和也能打敗病魔。

澤木和也日前在推特PO出進一步的檢查並看報告結果，決定住院日期。（圖／推特）

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澤木和也在1980年代AV界從草創到茁壯出力甚多

(中時電子報)