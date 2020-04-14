一對旅美夫婦返台確診新冠肺炎，婦人無台灣健保卻仍在出現症狀後返台接受治療，行政院長蘇貞昌今呼籲國人不要太計較，引來北市議員王鴻薇在臉書發文批評蘇「逢中必魔、逢美必佛」，喊話蘇「一般的國人可以不計較，但是你應該替機組員和其他乘客計較」。

王鴻薇指出，最近民進黨立委很有針對性地對「小明們」提高健保，綠委陳柏惟還加碼排除大陸籍配偶適用健保；但是對於旅「美」30年已發病又跑回台灣者，蘇貞昌採取極度寬容態度說，大家不要太計較，明顯雙重標準。

王鴻薇說，執政黨至今對很多事採取雙標，比如湖北包機、類包機都是全面篩檢並且集中隔離，從紐約回台的恐怖班機已有11人確診，至今都是居家隔離，為全面篩檢，「雙標的標準是什麼？應該就是逢中必魔、逢美必佛」

最令她不滿的是，該對旅美夫妻毫不顧及飛機機組員和其他旅客的權益及健康，明知在上飛機前就已經出現症狀，卻還一前一後分兩天搭乘班機返台，「你們很怕聚在一個班機密閉空間嗎？那這兩班飛機的機組員和其他旅客活該倒楣嗎？」

(中時 )