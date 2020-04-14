新冠肺炎疫情重創全球經濟，各國政府相繼祭出紓困方案，其中一項是直接給予民眾補助，美國昨（13）日也宣布，8,000萬美國人本周就會收到紓困補助，每名成年人最多獲1,200美元補助（約新台幣3.6萬元），如果家中有未成年孩童，還會額外獲得500美元（約新台幣1.5萬元）。

新冠肺炎疫情重創經濟，美國釋放第一波紓困金，約8,000萬美國人本周將獲得補助。

綜合美國《財星雜誌》（Fortune）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國財政部周一宣布，8,000萬美國人本周就會收到紓困補助，補助金將會直接匯入個人戶頭。

美國國稅局（The Internal Revenue Service，IRS）表示，上周五已經進行了超過8,000萬筆支付款項，各大銀行本周應該就能收到這些款項。

年收入低於7.5萬美元的個人、或是合併年收入低於15萬美元的夫妻，每個成年人將會獲得1,200美元補助（約新台幣3.6萬元），如果家中有未滿17歲的未成年孩童，每一名孩童將會額外獲得500美元補助（約新台幣1.5萬元）。

年收入超過7.5萬美元的成年人，補助將會逐步降低；年收入超過9.9萬美元的個人、或是合計年收入超過19.8萬美元的夫妻將不會獲得任何補助。

美國國稅局指出，補助金將會優先匯入那些所得較少、以及本年度已經完成報稅、授權直接轉帳的民眾。

其餘民眾將會收到郵寄支票，預計20日開始寄出，不過整個程序可能延續到秋天才能完成。

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文章來源：80 million stimulus check direct deposits have been processed. When will they arrive?
文章來源：Treasury says 80 million people will get stimulus payments this week

(中時電子報)

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