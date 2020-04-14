台北市副市長蔡炳坤。（張立勳攝）

北市在信義區健康服務中心試辦口罩自動販賣機，市長柯文哲宣布下周擴大到全市，不過，副市長蔡炳坤14日表示，全市上線要完成3要素，包括充足機器、與中央資料庫介接、口罩配給數量，克服困難後達成柯P目標。

柯文哲昨到信義區健康服務中心視察口罩販賣機，要求改善流程，宣布下周推廣到全市。

北市資訊局長呂新科表示，對口罩販賣機功能持續優化，一周後評估再擴大到全市，昨賣出1099組、9891片，今天截至下午3時賣出851組。

他指出，依場域配置，預估每個行政區會有至少2台，3個月試辦計畫後，常態性部署將由中央決定，散布在北市與其他縣市還要討論，試辦階段北市不會編預算，僅編列線路、金流手續費會。

蔡炳坤說，若推廣到全市代表口罩販賣機有可行性與民眾確實有需求，未來每部會適度向中央爭取有較多口罩可賣，再把台北經驗提供給中央推廣至其他縣市，台灣還是要走向智慧國家。

他進一步說明，全市上線有3個要素須完成，包括足夠的機器、與中央資料庫介接、口罩數量，目前中央提供給一個健康服務中心每日200組口罩，但有販賣機後不可能只有200組，將克服困難達成市長目標。

(中時 )