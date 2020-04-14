據新加坡聯合早報14日報導，澳大利亞和紐西蘭的疫情曲線雖已趨向平坦，但兩國領導人依然拒絕解除對旅遊與公眾聚會的嚴格限制。

路透報導，近兩周來，澳洲和紐西蘭的新冠病毒（COVID-19）新增病例大幅度減少，有人因此希望政府能夠放寬社交距離措施。

但澳洲總理莫里森14日表明，澳洲得在「許多星期之後」才能放寬封鎖。他以新加坡和南韓初期都取得成功，但近日病例卻出現激增為例說：「我們現在應該保持耐性。」

擁有2500萬人口的澳洲在12日和13日都錄得63起新確診病例，這是澳洲一個月來的最低紀錄。而在人口僅為500萬的紐西蘭，14日新增8起病例，這是該國接近4周來的最低單日增幅。

聯合早報報導說，紐西蘭總理阿爾登當天被問及對於放寬封鎖的看法時說：「紐西蘭相對是成功的，我不想輕易失去這一切，也不希望紐西蘭人民的犧牲都白費。」

阿爾登還補充說，至少在未來一周，紐西蘭不會改變現狀。

Worldometer世界實時統計數據顯示，澳洲迄今累計確診病例6394起，死亡病例61起；紐西蘭累計確診病例1366起，死亡病例9起。

(中時 )