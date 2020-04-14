宜蘭監獄透過各項藝文課程，盼能調劑收容人的身心靈，其中「摺紙藝術班」結合時尚的折疊技巧與設計概念，運用環保回收素材創作，讓收容人們成為摺紙高手。

宜蘭監獄指出，為了穩定收容人情緒，宜監規畫教化藝文特色班別，以培養收容人紓解情緒的特殊才藝；原第11工場的作業項目為摺紙蓮花、紙船和手提紙袋加工，為發展「一工場一特色」，就地成立「紙上奇蹟─摺紙藝術班」。

摺紙藝術班課程上從小學生的摺紙鶴技巧學起，結合現代日系與歐系的摺紙藝術，再搭配中國傳統的剪紙和紙雕技藝，教化科輔導員提供坊間書籍參考，教誨師在網路上搜尋影片教學，鼓勵運用巧手透過折、剪、刻、黏等動作，抒發自己的內在心境。

宜蘭監獄表示，在各場舍已成立26個藝文班別，包含沙畫、彩繪、樂器、舞蹈、舞獅等，期盼藉由「藝術療癒」的過程，激發收容人從中得到更生的力量，並能習得一技之長，重拾復歸社會的信心與勇氣。

(中時 )