◎4至8歲兒童立體口罩 明起全面網購

中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，實名制2.0第五期網購自4月15日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4-8歲小童立體口罩，民眾一樣透過Emask口罩預購系統預訂。另外因成人購買兒童口罩比例過高，將恢復兒童口罩購買年齡限制，16(含)歲以下之健保卡才能購買兒童口罩。

◎新冠肺炎會二度感染？張上淳回應了

國外已出現多起新冠肺炎患者痊癒後再度感染的案例，世界衛生組織(WHO)專家表示，無法確定曾感染新冠肺炎者痊癒後是否能產生免疫力不會再感染，中央流行疫情指揮中心今也表示，正從事相關研究中。

◎6月男嬰翻白眼 保母多次重摔床墊腦出血

50歲領有保母執照的商姓婦人，去年5月21日在新北市汐止區建成路照顧6個月男嬰，晚間6點多發現男嬰翻白眼、失去意識，經醫院救治，家屬發現保母並未輕輕將嬰兒放置床上，而是多次重摔，已有硬腦膜下出血現象，士林地檢署調查，發現保母多次距床墊有一定高度，將男嬰放下床墊，頭部受撞擊所致，依舊法業務過失傷害罪提起公訴。

◎粉紅色當道！中職粉專大頭照變色

大家一起粉嫩嫩！日前有家長反映兒子戴粉紅色口罩上學被同學嘲笑，從中央流行疫情指揮中心、行政院長蘇貞昌等官員都戴上粉紅色口罩，用行動告訴民眾只要可以保護健康，就是最適合自己的口罩，無須以刻板印象區分，中華職棒和射擊國手楊昆弼也分享「粉紅心情」，一起化解小男孩不敢戴的粉色口罩的疑慮。

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