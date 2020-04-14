據根據聯徵中心的統計資料顯示，統計購屋人年齡20~35歲且購買屋齡36年以上的公寓，去年台北市一整年至少有718個房貸一族，購買比自己年齡還高的老公寓產品，且平均核貸成數為74.26%，貸款條件也不比其他產品差。據內政部不動產資訊平台的統計資料顯示，台北市在去年四季的平均屋齡已經來到34.61年，都市的住宅屋齡持續緩步增加，因此想要留在機能成熟的市中心，老宅也成為購屋人心中的選項之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市中心存有數量眾多的老宅，這些老宅地段佳周邊生活機能成熟，雖然屋齡老舊，有些甚至比買方的年齡還高，但有些買方想要留在市中心內，有些則是因為學區等需求，另外老公寓雖舊但管理費低，室內坪數實在且通常有兩面採光，前後通風等優勢，買方評估後有些還是願意花上一筆費用重新裝修，讓自己生活居住更為舒適，且又能留在市中心內。

據聯徵中心的統計資料分析，台北市買方屋齡與年齡的比較當中，統計買方20~35歲且購買屋齡36年以上公寓的族群，去年共有718個房貸族符合條件，平均購買總價1331萬元的房子，且貸款成數也達74成左右，貸款利率僅約1.68%，平均購買27.5坪的房屋，雖然房屋的屋齡老舊，但在銀行眼中台北的公寓還是相對保值性高的產品，因此願意給予較好的條件承作。

曾敬德表示，若是購買室內加陽台27.5坪的新房子，公設比30%的條件下可能要買到39坪左右，且電梯大樓的單價也會高於周邊的公寓產品，相對之下舊公寓雖然屋齡老舊，但就CP值而言，仍具有一定的吸引力。

(時報資訊)