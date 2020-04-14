財政部2020年4月13日公告，財政部將通案性延長108年度(曆年制)營所稅申報、繳納期限至6月30日止，不限適用對象，也包含綜合所得稅。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨(峰)指出，此次營所稅申報繳納延長為5月1日至6月30日(曆年制者)，無需申請或加計利息；若屬採特殊會計年度者，則另適用財政部3月5日函，針對相關人員因疫情受隔離檢疫且申報期間截止日在109年6月1日以前者，可展延30日，以11月制為例，原申報繳納期限為4月1日至4月30日，展延30日則至5月30日。

營利事業若有申請適用投資抵減者(如研發投抵、智慧機械&5G投抵)，其向經濟部申請期限，依規定為營所稅申報期間截止日，故應也可一併延長。

納稅人若因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於規定繳納期間繳清稅捐者，可依稅捐稽徵法第26條規定向國稅局申請延期或分期繳納稅款，無需加計利息；且如果符合受疫情影響情況者，稽徵機關核定延長期限或分期期數將不受繳稅金額限制，最長一年或36期(三年，每月一期)。

(時報資訊)