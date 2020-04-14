外資今回補買超台股151億元，激勵大盤指數收盤大漲逾200點，台北外匯經紀公司新台幣匯價今天盤中最高匯價觸及30.01元；匯銀指出，在外資回補資金匯入的力道下，新台幣匯價明天將挑戰30元整數大關。

匯銀指出，進入4月，美元流動性改善與OPEC減產預期有助延續匯市修復行情。近期留意的國際市場動態包括：一、上週美元流動性持續改善，因市場對OPEC+減產協議賦予較高期待，商品貨幣為匯市回升之首，產油國匯率回升幅度皆在3%以上；二、3月通膨大幅低於市場預期，在需求弱的背景下，通縮風險上升，市場預期CPI將以更快的速度下行，有利於貨幣政策寬鬆；三、為反映國際美元走弱，人民幣中間價上週下調共639點。

台北外匯經紀公司今新台幣收盤匯價為30.071元，升值4.9分，午後外資買超台股消息公布後，資金偏向匯入，尾盤央行雖調節但仍維持收盤升值。市場靜待新冠肺炎疫發展，投資情緒波動較大，短線新台幣延續區間盤整格局，但若外資明天仍擴大買超，則新台幣恐再現2字頭。

(時報資訊)