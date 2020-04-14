交通大學環境工程研究所教授高正忠研發DIYGreen技術，讓民眾在家輕鬆種菜。（交大提供／邱立雅竹市傳真）

新冠肺炎疫情讓宅經濟興起，許多外食族改在家開伙，但蔬果保存不易，交通大學環境工程研究所教授高正忠研發DIYGreen技術，讓民眾在家就可輕鬆種植蔬果，無須時時澆水就能維持生長。除了蔬菜類，也適用種植薄荷葉、迷迭香等香草植物，是最環保的零食物里程食物生產方式。

高正忠研發的DIYGreen採用環保方式種植作物，基底以回收瓶儲水，透過引水條引水至土層，不須時常澆水，新竹以北的地區靠雨水就足以維持植物生長。高正忠表示，蔬菜類依不同季節約20至35天即可採收，在家就可輕鬆嚐到不含農藥的新鮮蔬菜。

同時高正忠也開發低維護種菜法，將蚯蚓的排泄物「蚓肥」作為肥料，蚓肥是長效肥，不會有肥料過少營養不良、或過量造成肥傷的問題。高正忠說，台灣因綠地不足產生熱島效應，此系統實踐了綠屋頂降溫節能、截留雨水的功能，能減緩城巿熱島效應，且在屋頂、陽台及任何平坦面都適用，「解決了種植農作物最重要的水與肥料問題，需要維護時間就大幅減少。」

這項結合環境、食安、生態系統的設計推出後，吸引各級學校、社區與科技公司詢問。高正忠表示，目前已與30間學校合作，今年更成功募集經費推出教師專案，希望支援全台200位老師將DIYGreen套件應用在課程中。

近年高正忠帶著研究生以DIYGreen及蚓肥種植蔬菜，植物生長狀況良好，高正忠便在收成時請學生大啖火鍋，從收成的16種蔬菜開始吃起，同時習創造可食地景型的綠屋頂種植作物，學生反應種菜很有趣，每次澆水都看見植物一點一點的長大，很療癒，收成時看到滿滿一袋的菜也覺得很有成就感。

(中時 )