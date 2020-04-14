40多歲王女，酒後載友回家，不甚撞擊路旁電線桿，造成車頭毀損，擋風玻璃龜裂。（ 黃國峰攝）

40多歲王女，酒後載友回家，不甚撞擊路旁電線桿，造成電線桿底部碎裂。（ 黃國峰攝）

14日凌晨12點，碰的一聲，台中市大里區仁化路、至善路口，一輛休旅車行經轉彎處，似乎無煞車，直接撞上路旁電線桿，造成車頭嚴重凹陷，電線桿也被撞裂傾斜，警消到場，發現車上2男2女全意識模糊擠在前座，幸送醫後無生命危險，但4人酒測均超標，將依公共危險罪移送及酒駕連坐法開罰。

台中市大里區仁化路，14日凌晨零時許，一輛休旅車從仁化路往國光路方向行駛，至至善路前的彎道處時，透過監視器畫面，該車似無煞車，也沒轉彎，直接就撞向路旁的電線桿，休旅車頭正中央正中電線桿，車頭嚴重損毀，擋風玻璃也碎裂，安全氣囊爆開，電線桿底部碎裂而歪斜。

消防隊現場時發現，40多歲王女在駕駛座，其餘2男1女，全部因為撞擊車，而被推擠盜前座，4人意識模糊，且散發濃濃酒味，經使用破壞器材，破壞車門將4人救出，分別送往亞大醫院、仁愛醫院、中山醫院救護，幸均無生命危險。

霧峰分局仁化派出所副所長林龍鴻表示，2男2女4人酒測均超標，4人是朋友，聚餐飲酒後，王女坦承由她開車送朋友回家，警方將依公共危險罪嫌將王女移送法辦，另3名友人則依違反道路交通條例，酒駕連坐法規定，開罰600至3000元罰鍰。

(中時 )