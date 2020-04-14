愛女忌日前夕收死亡威脅，白冰冰淚崩。（盧禕祺攝）

「綜藝大姐大」白冰冰近日遭雷姓女網友在臉書上留言恐嚇：「下去！跟妳女兒一樣，死在水裡」，警方已找到雷女問訊後依恐嚇、妨害名譽等罪嫌將雷女函送法辦。白曉燕命案已過23年，這種痛苦的經驗對白冰冰而言是非常難以平復的，現在竟然還被網友恐嚇怒罵實在是非常可惡的行為。「神明代言人」沈嶸說：「親人被殺害是非常巨大的痛苦，甚至有些人會因精神崩潰而一蹶不振，白冰冰是非常堅強的女性，即使經歷白曉燕事件後，還持續在演藝事業上帶給大家正面的力量，是非常了不起的藝人。」

沈嶸想起，當年有位蔡姓通靈人曾對白曉燕案進行通靈，說白曉燕的死是因為前世與白冰冰一起虐待過陳進興，才會造成陳進興怨恨難消今生來復仇，但沈嶸說請通靈前輩勿編劇騙人，這等荒謬可笑的編劇完全不合邏輯，反而暗示白曉燕的死是罪有應得，是非常沒有人性的講法，等於再度霸凌及加害受害者及其家屬。

沈嶸通靈白曉燕與陳進興、高天民、林春生這些犯罪者根本沒有任何前世因果關係，歹徒的惡行純粹是因為自身的「貪念」與「殺戮」的不良業力所犯下的惡事，怎能歸咎於死者的業障或是前世欠債呢？這是毫無根據的說法，這樣做只會讓死者或受虐者被汙名化，請外面的通靈人勿亂編故事為犯罪者脫罪，這麼做只會讓死者的家屬更加痛苦。

沈嶸說我的客戶中也有前世做過日本軍閥或劊子手等曾經殺人無數的人來投胎轉世，但是這些人並沒有因此而成為被殺害的人，因為殺人的罪孽在轉世之後會以其他的方式來呈現，其中一種就是「因果業障病」，所以他們此生多有不明原因的病痛，像是頭暈頭痛或是查不出原因的病症等，到醫院檢查也找不出原因，即使現在的醫學藥物再發達都無法解釋，這就是「因果業障病」無法以一般醫學來處理的問題。

白冰冰雖然很愛女兒白曉燕，但是沈嶸說女兒白曉燕其實從出生就與白冰冰是「無緣」的關係。「無緣」表示前世與孩子並不認識或是沒有因果關係，此生與孩子的緣分就會比較短淺，有時甚至努力再多都是白費力氣，產生無力感及無奈感，白冰冰想再生回女兒，但因為白冰冰與白曉燕沒有強烈的因果連結，所以16次受孕都不會成功，想要再把白曉燕生回來是很困難的，家人之間通常要有強烈的因果連結才會轉世相見。白冰冰的性格強大，正面力量可以帶給許多人力量，雖然與白曉燕是無緣，但是在演藝圈的成績是有目共睹的，受到大家的愛戴。

(中時電子報)