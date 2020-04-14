儘管面臨新冠肺炎疫情延燒的威脅，台南市議會14日下午召開第3次定期會第1次程委會，仍確定將從4月30日起至7月8日召開第3次定期會。會中，議長郭信良表示，議會秉持「防疫不停議」精神，已超前部署完畢，希望讓議員們能繼續發揮監督市政的職責與效能，不因疫情而廢弛。

程委會由召集人郭信良主持，委員林炳利副議長、王家貞、蔡育輝、趙昆原、林阳乙、邱莉莉、呂維胤及吳通龍議員出席，市府方面則由副市長許育典、秘書長方進呈及民政局長顏振標代表列席。

會中除確定從4月30日起召開專案報告、業務報告、總質詢等議程，會期共70日外，還安排2場專案報告，分別為5月1日上午「嚴重特殊傳染性肺炎防疫及紓困振興措施」專案報告，以及5月4日上午「本市完全中學（大灣、永仁、土城、南寧）校務發展」專案報告；另外，5月12日下午2點半起，則進行「設置寵物專屬公園暨殯葬專區可行性評估報告」。

此次定期會其它議程還有：4月30日開幕、市長施政總報告、三讀議案第一讀會；5月5日至7日下午聯席審查108年度台南市地方總預算第二預備金動支數額表；5月8日至25日各部門業務報告及質詢；5月26日至6月19日及6月22日至24日市政總質詢；6月9日下午三讀議案第一讀會；7月7日至8日三讀議案第二、三讀會；7月8日閉幕等。

(中時 )