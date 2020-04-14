東南亞國協（ASEAN）與中國、日本及南韓14日舉行視訊會議，商討如何合作對抗新冠肺炎疫情。有消息指，會後聯合聲明草案會將疫情定義為「人類安全前所未有的重大挑戰」，並關注疫情對社會及經濟的負面影響。

泰國先前曾建議，可設立基金為區域內國家購買藥物及醫療器材，並資助新冠肺炎疫苗研發。據指多個成員國已同意，會議上就會作出最後決定。中日韓亦會為設立該基金，提供配合及協調措施。

消息指，各國將努力維持貿易及投資相關市場開放度，盡力避免食品、藥物、日用品及醫療器材等必需品供應中斷。此外，各國也可能在會上提及東京奧運與帕運延期一事。

大陸方面表示，新冠肺炎疫情發生後，東協國家向中國伸出援手，對此銘記在心。中方亦向東協國家陸續提供抗疫物資、醫療專家小組，並協助各國從中國採購抗疫物資，體現守望相助的精神。中方希望與東協就合作防止疫情蔓延、維護經濟發展深入交換意見。

(中時 )