台中市長盧秀燕在建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、新聞局長黃國瑋陪同下視察大智慧學苑大樓拆除工程，地方議員及里長都一起來見證這歷史性的一刻。（馮惠宜攝）

攸關台中市火車站前、後站縫合工程的：大智路貫通、「大智慧學苑」大樓拆除作業，13日啟動，預計8月底完工，台中市長盧秀燕14日到工地視察，強調在安全第一的情況下，重大建設防疫期間也不能停！她並代表台中281萬位市民，再度向該大樓24位所有權人致敬，感謝他們一同成就台中發展。

這項工程延宕13年，盧秀燕上任後未滿一年即成功取得「大智慧學苑」大樓全數24位所有權人同意；盧秀燕到現場實勘強調，這是「歷史性一刻！」13日工程單位動用吊車將2台挖土機吊掛至12層樓頂，採用大鋼牙咬碎，搭配油壓剪，逐層由上往下拆除。

盧秀燕也說，大智慧大樓拆除，除須維持周邊道路交通順暢，保障鄰近大樓結構安全，也要維護夜間安寧，因此市府不採大規模爆破，改採較細膩的逐層拆除方式，一周拆除一樓層，預計6月就可完工，並隨即展開大智路延伸新闢道路工程，預計8月大智路就可打通。

市議員邱素貞指出，大智路打通後，車站將不分前後站，帶動東、南、中、西區發展；市議員李麗華也肯定盧市長執政效率，並與大樓所有權人妥善溝通，讓他們配合市府拆除工程，進而造福台中市民。

東區新庄里長洪宗毅表示，大智路打通是里民期盼已久的工程，未來開通後，將帶動周邊舊城區發展，創造周遭店家無限商機；周邊廚具行陳老闆說，未來大智路打通後，後站將更繁榮。

(中時 )