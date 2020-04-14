台灣捐贈口罩援外，卻因中華航空機身印有公司英文名「China Airlines」，遭指恐被誤會是大陸捐助，使得華航應否改名的問題又被重提。對此，行政院長蘇貞與總統府都回應，機身可先增台灣標誌、改名則再討論。 華航董事長謝世謙則回應，會遵照辦理。

不過作家苦苓在臉書表示，請恕他澆個冷水：華航要能改名，陳水扁總統時代早就改了！套一句阿扁的話：「嘸可能就是嘸可能」（台語），不信去問華航最大股東的航發會，去問華航高層（發言人也可以），去問各大學交通管理系的教授，應該都只會得到兩個字的答案：「很難」。

苦苓認為，請大家不要感情用事，就像不要妄想美國承認台灣、不要妄想台灣可以加入WHO，華航如果能改名，早就改了，大家不要為難政府、也不要為難華航、更不要互相為難了好嗎？就用「護照模式」，在每架華航飛機都噴上「From Taiwan」吧！

苦苓最後強調，「華航改名」這個假議題，就不要再談了好嗎？

(中時電子報)