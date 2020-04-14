台南市下營區公所為推廣區內文化景點，拍攝「洄游下營」微電影，將於15日星期三上午8時在YouTube影音平台正式上映，後續同步下營區公所網站及Facebook粉絲專頁，以回鄉遊子與女友相知、相守的故事，推廣出下營的在地產業、觀光與歷史景點。

下營區區長姜家彬表示，此影片為下營區熱心人士為推廣下營產業文化，慷慨解囊集資拍攝微電影，希望透過影片讓觀眾了解下營是個適合人們長居、扎根的地方。

影片故事發想來自下營土生土長的青農子弟，因健康因素放棄工程師的高薪工作回鄉務農，並且與家人一起在地打拚的故事。

微電影的男女主角皆為公所同仁擔任，花了兩天時間拍攝，劇情為男主角原是在北部上班的工程師，原本因想回鄉務農與女主角意見相左，後來在體驗過下營的景點之美後，兩人願意化解歧見並願意相守終身。

劇中出現的下營區知名景點，有歷史悠久的下營上帝廟、茅港尾天后宮、大屯保安彩繪社區、顏水龍紀念館、下營區農會產業文化館、弘昌碾米廠、海墘本家等；台南市長黃偉哲也於片尾客串，出現在影片中，歡迎大家一起來下營。

下營區公所同時推出「洄游下營」微電影抽獎活動，按讚留言、「tag」好友、分享，就可以抽火鍋餐劵、農會超市禮劵、茅港尾天后宮福袋等眾多好禮，詳情請見下營區公所臉書官網。

(中時 )