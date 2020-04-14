德基水庫水位創10年新低，13日上午來到1369.43公尺，蓄水量僅24％，岸邊岩壁裸露光禿。（台電提供／王文吉台中傳真）

德基水庫水位創10年新低，梨山居民發現浮出多處小島。台電解釋是水庫底部的土石、淤泥及漂流木堆積，因水位降低因而浮現。（台電提供／王文吉台中傳真）

鯉魚潭水庫目前蓄水量37％，入春以來集水區降雨不是很理想，期盼5、6月梅雨挹注解渴。（台灣自來水公司提供／王文吉台中傳真）

春雨進帳有限，供應大台中用水的鯉魚潭、德基水庫水位持續下降，尤以德基下探近10年低點，蓄水量僅24％。台電表示，目前水位雖然偏低，但尚在正常範圍，發電無虞。水利署中區水資源局也表示，配合鯉魚潭水庫調控，大台中5月底前民生、灌溉用水都可正常供應。

位於大甲溪上游的德基水庫1969年啟用，最低水位是1975年1354.7公尺，去年入冬後水位持續下降，13日上午來到1369.43公尺，與史上最低紀錄差距不到15公尺，浮現河床、枯木，並露出岩壁，梨山居民還發現多處小島奇景。

大甲溪發電廠副廠長陳世銘指出，德基水庫集水區由大甲溪上游延伸至梨山，長約20幾公里，水庫常有土石、淤泥及漂流木堆積，因水位降低因而浮現，出現居民所說小島景象。

陳世銘指出，德基水庫運用規線是1366公尺，目前水位降到10年最低點，但仍在正常範圍，水力發電暫不受影響。水利署中區水資源局也表示，德基水庫發電尾水配合鯉魚潭水庫調控，大台中5月底之前民生、灌溉用水都可以正常供應，也會視天候條件進行人工增雨。

至於鯉魚潭水庫目前蓄水量37.4％，入春以來集水區降雨不是很理想。鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源說，該水庫水源主要來自大安溪流域，近日降雨對水庫略有進帳，但水位回升速度緩慢，不如去年同期，謹慎面對水情。

台灣自來水公司第四區管理處長蕭淑珍表示，觀察近來用水需求因疫情，工業用水有減少情形，而防疫宣導勤洗手，民生用水確實增加；目前水情以北部及高雄較為吃緊，大台中還算供水無虞，展望5、6月梅雨為水庫解渴。

(中時 )