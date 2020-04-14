國民黨今天提出排富發現金紓困構想，行政院政務委員龔明鑫下午在行政院紓困記者會中表示，不清楚國民黨團的的政策目的何在，相關做法等於發錢給月入10幾20萬元的人，他沒有辦法想像。

龔明鑫下午提出3點回應，他表示，有看到國民黨團的說明，講是講排富，但實在沒法理解，一個家庭收入可到200萬的人，為什麼還要發給6000元，或100多萬家庭收入的人還要發給1萬元，這等於是發錢給月入10幾20萬元的人，發給這些人現金的政策目的是什麼，他沒有辦法想像。

龔明鑫並說，通常一項政策一定要有其目的，且成果要能檢驗。紓困第2期共編了1035億元，是為了護就業，主要是金融海嘯時失業率超過6％，就是希望透過政策不要讓失業率超過那樣的數字，如果沒做到表示政策要檢討，但現在國民黨的做法不知其目的為何。

龔明鑫也指出，隨疫情變化，當時第1期紓困提出600億元時，只有中國疫情嚴重，後來提了1500億元，是因為疫情擴散到歐美。現在沒有辦法預算疫情未來如何變化， 如果有額外的1000億元，希望是在疫情嚴重時的救命錢，不能這樣就花掉，如果這樣花掉，萬一疫情超過6、7、8月怎麼辦，還是要留救命錢備著，不是沒有政策目標的花掉。

此外，對於外界批評紓困貸款光填表就是花掉一天時間，龔明鑫也說，大家關心紓困階段能否更簡化簡便，政院有跟銀商端討論，以前要寫很多文字，現在盡量表格化，用勾的就好，甚至在討論對於非常微小商家沒有401報表，是否可以更簡便，甚至於證明文件都不用，採消費性貸款模式來救急。

(中時 )