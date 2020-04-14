新北市長侯友宜宣布20日將兵棋推演「擴大管制」，北市副市長蔡炳坤對此回應，封城恐怕是很大議題，還要跟中央討論較合適。

北市因應新冠肺炎疫情舉辦第29次應變會議，會後由蔡炳坤對外說明，所有出席的官員也都戴上粉紅色口罩，蔡強調，性別不分顏色，防疫當然也不分顏色，一視同仁不要用顏色區分。

面對新北市封城兵推，蔡炳坤指出，雙北市有暢通管道，會進一步了解，但以北市立場來看，市府包括所有機關都已完成異地辦公，也有居家辦公，北市整體防疫工作都在進行中，封城恐怕是很大議題，還是要跟中央有討論較合適。

蔡炳坤強調，目前大家防疫很努力，封城是一件大事，幾乎所有中央機關都在北市，一定是要跟中央討論，全國一致性，後續了解做必要溝通與討論。

此外，對於新北市推出景點即時影像服務，蔡炳坤說，北市對景點、場館都已經要求提出人流計畫與容留人數，單一出入口持續規畫，並把社交距離考慮進去，不管到哪個景點避免群聚，市場也是，在出入口宣導戴口罩，建立一個在正常生活當中維持社交距離，減少容留人數、互相接觸的模式，才是根本辦法。

此外，由於過去應變會議後記者會皆由副市長黃珊珊主持，今改由蔡炳坤讓外界好奇，蔡說明，黃珊珊非常用心投入防疫，在團隊中扮演重要角色，身體沒有大問題，休息一下很快就可上班。

(中時 )