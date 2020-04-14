藉由人文藝術活動提升民眾心靈，逢甲大學在校內圖書館規畫設置「游翰堂－漢字文化中心」，14日揭牌啟用，首場活動邀請書法家程代勒、蕭世瓊舉辦書法聯展，盼藉由書寫、展覽、茶藝與閱讀等方式，帶領師生及大眾領略漢字之美。

在國立台灣交響樂團附設青年交響樂團的弦樂四重奏表演聲中，逢甲大學董事長高承恕、校長李秉乾及立法委員黃國書、南投縣文化局長林榮森等人一同為「游翰堂－漢字文化中心」揭牌，與會者並當場揮毫寫下「創大好共善同樂境」字樣，展現教育願景。

逢甲大學指出，在資訊快速傳播的時代，許多人少有提筆寫字的時間與機會，也使得書寫美感距離年輕世代越來越遠，為帶領大家正視漢字書寫的重要、重燃手寫漢字的溫度，特別規畫此中心；「游翰」2字就是取自「游於藝而弄筆翰」的意思，盼成為深耕漢字的基地。

校方強調，此空間將分為書寫、展覽、茶藝及閱讀4大區域，同時提供書法、鋼筆字或水墨、篆刻教學，除希望提升師生書寫和字的能力，也結合茶藝、陶藝等文化，成為生活藝術的跨領域空間。

(中時 )