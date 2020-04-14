陳芳語今PO文強調與理響音樂結束合作關係。（陳芳語提供）

陳芳語（Kimberley）幫閨蜜吳卓源（Julia）跨刀合唱新歌《Better》，展現好友情誼，但Kimberley前經紀公司疑發函至各大電台、數位平台和公關公司「卡」陳芳語，造成媒體播歌疑慮，讓她深覺對好姐妹Julia不好意思，今（14日）陳芳語在社交平台po冤枉文，除關心粉絲，呼籲以正能量面對防疫，更強調自己是自由身，跟前公司喊：「Please~」懇請對方別再發函擋她！

陳芳語表示與「理響音樂」在去年合作畫下句點，近來她與好友吳卓源合作新歌《Better》，歌頌友誼可讓一切困難變得容易，閨蜜情就像一股暖流，讓她們電力十足，攜手在寒流濕冷的戶外，滿血撐過12小時的拍攝！但原是美事一樁，卻因理響音樂聲稱仍握有陳芳語合約權利，令相關媒體為之卻步。也讓陳芳語跳出來以影片自清並反擊，再三強調已是自由身，可以接案工作，並請對方別再繼續發函！

發行吳卓源《Better》ft.陳芳語 單曲的「華風數位」（ChynaHouse）亦出示聲明，強調已與Kimberley陳芳語確認過，「確認Kimberley陳芳語已在2019年底無專屬經紀公司，得自由接案，故邀請Kimberley陳芳語合作參與《Better》一單曲的合作。」並指出「Kimberley陳芳語目前經紀自理，在《Better》單曲宣傳期間，由華風協助處理。」吳卓源則透過公司表示：「很謝謝Kimberley這次來合唱，在音樂與友情上我支持她，就如同她這些年支持我一樣，至於其他的部分，我相信會有一個好的結果！」

不過據了解，理響音樂與陳芳語之間合約尚未到期，針對合約糾紛，雙方還在溝通中，尚未取得共識。針對陳芳語今日所言，理響音樂表示：「華風於此曲合作前期曾來詢問，我方已表明與陳芳語之經紀合約仍有糾紛尚待釐清，該歌曲突然上架，我們也很錯愕。針對陳芳語錄製的影片，本公司不隨之起舞趁勢宣傳新單曲，但會保留法律追訴權。」

(中時 )