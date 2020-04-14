新冠肺炎疫情未見衰退，立委陳超明服務處與山城友愛基金會，在八個鄉鎮與各社區發展協會一同製作布口罩及口罩套，分送給聖家啟智中心與八個鄉鎮公所，提供給有需求的民眾索取，一同對抗疫情。

疫情開始之初，醫療級口罩購買不易，因此，需要搭配口罩套延長口罩使用壽命，然而，網路上雖有教學方法，許多長者不善使用網路而無法製作。立委陳超明得知後，立即請服務處及山城友愛基金會，在竹南、後龍、造橋、銅鑼、三義、西湖、通霄、苑裡等八個鄉鎮，偕同社區發展協會教導製作布口罩及口罩套，並引起熱烈迴響。

陳超明表示，當他宣布要製作口罩套時，有民間友人大方提供具抗菌力的不織布濾棉，能與醫療級口罩互相抽換，延長醫療級口罩使用壽命。

經過一個多月的製作，陳超明服務處與山城友愛基金會，已送出1630個口罩套及22900片濾棉至聖家啟智中心與八個鄉鎮公所。

陳超明強調，防疫工作不分你我，從社區到中央都是抗疫的一環，也希望本次捐贈的活動，能發揮拋磚引玉的功能，吸引更多人一同加入。

(中時 )