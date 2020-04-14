何妤玟離婚聯訪。（粘耿豪攝）

何妤玟與丈夫邵天成年初結束8年婚姻，自公開離婚消息後，何妤玟14日首度露面，她數度提及前夫仍稱「先生」，「稱呼本來不想改變，但我會試著改變。」她坦言離婚消息公開後，全家都鬆了口氣，本來沒打算公開，但台灣太小所以傳出消息，「我祝福所有女人勇敢追求真愛，本來打算跟朋友慢慢出去，但事情曝光後暫緩，我們會有各自交友，但女兒依然最重要，我們會點滴調整，請外界給我們安靜空間。」

被問到生性如同公主愛浪漫，何妤玟表示：「我永遠不是公主，公主一直是我們的2個女兒，我有2個孩子，身為她們的媽媽，你們都看到我的努力，公主可能有很多種，如果我是，我一定堅強又勇敢。」她也感謝媽媽等家人的支持及陪伴，「現在的和平是我們的努力，大家很關心我們感情狀況，目前兩人都是單身，未來不確定，婚姻跟男女朋友不一樣，婚姻是法律制度，牽扯孩子教養，希望各位朋友，給前夫及2個小孩更多的空間。」

何妤玟現身談離婚內幕。

兩人雖同住一個屋簷下，但何妤玟提及，「我們已經不是夫妻，兩人已分房，我們會調整狀態，比如我陪孩子睡。」談到離婚關鍵，她點出2017年末、2018年初是關鍵，「那個時間點意會愛情有轉變，但我想告訴大家，不管之後發生什麼事，我們會用愛撫養2個小孩，也感謝先生始終給我愛與信任。」

對於過往在節目的發言，引起外界對兩人感情的檢視，何妤玟也強調，「我們的感情一直都很好，有些用語是節目上跟好友開玩笑，因為我們分開了，邵先生不再是我先生，也請大家多幫幫他，多給他一點空間。」她坦言2個女兒還不知道爸媽離婚的消息，但新聞曝光後，她與邵天成及家人都有好好聊過，現在很平靜。

(中時 )