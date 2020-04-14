新冠肺炎疫情蔓延至全球，人心惶惶，而美國一名女子擔心自己染疫，便主動在家隔離3週，還和丈夫分房睡，但沒想到仍然感染了新冠肺炎，讓她相當疑惑且無奈。

根據英國《每日郵報》報導，美國這名女子瑞秋（Rachel Brummert）住在北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte），她本身就患有自體免疫疾病，因此是感染新冠肺炎的高危險群。瑞秋擔心自己會感染新冠肺炎，因此她聽從專家建議，從3月15日開始，自行在家中隔離3週。但沒想到瑞秋從3月22日開始，出現了發燒、咳嗽、呼吸困難、嗅覺喪失等症狀，並於4月9日確診新冠肺炎。

瑞秋表示，隔離3週過程中去過1次藥局，期間僅和藥劑師、丈夫有接觸，以及一名目前已確診的女外送員，但是外送員送來的餐點她並沒有食用，且在領取餐點時，也是請外送員將餐點放置門口後，她才開門取貨，2人並未接觸，不過瑞秋仍認為自己應該是被外送員感染的，但目前感染源仍無法確定。

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(中時電子報)