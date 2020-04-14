永豐金(2890)旗下永豐銀行數位整合帳戶「大戶DAWHO」今(2020年)年第一季持續穩定成長；永豐銀行表示，「大戶DAWHO」App延續金融美學設計理念，於上(3)月中旬正式推出，下載後使用率達99%，顯示「大戶DAWHO」用戶的高黏著度。

永豐金今年3月單月稅後盈餘為0.02億元，較去年同期的10.91億元、年減99.8%。3月獲利減少，主要是受肺炎疫情影響，使得資本市場波動加劇，台股及全球股市下跌，子公司證券及創投出現虧損所致。永豐金強調，目前高度關注疫情變化，尚未看到有客戶授信違約狀況，對於疫情帶來的影響，持「審慎不悲觀」態度，未來也將持續布局海外市場。

「大戶DAWHO」上線後，以便利及優惠的存款理財、信用卡消費回饋獲得年輕世代青睞，現已位居國銀數位帳戶前五大品牌之一 ；永豐銀行表示，「大戶DAWHO」同步強化客戶使用各項數位金融服務，以今年3月為例，單月線上申請使用網路銀行的筆數較去(2019年)年12月成長75%、線上辦卡的比例也從約5成攀升至7成以上；除各項服務申請外，永豐銀行也推出以投資為主的基金速配功能，客戶總交易金額也成長185%，數據顯示民眾更加依賴數位工具的便利性，宅在家就能匯款、轉帳、貸款、投資或網路購物，多元應用一次到位。

(時報資訊)