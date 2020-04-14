特殊學名藥廠美時(1795)捐贈1萬盒奎寧(chloroquine phosphate)予泰國公共衛生部門，盼能協助亞太國家政府對抗新冠肺炎(COVID-19)疫情。

美時製藥董事長Robert Wessman說，因應新冠肺炎疫情，公司謹慎評估並研擬應對方案，盡力減少因疫情所帶來的衝擊，並致力確保我們的全球供應鏈不受影響，可持續地提供藥品，也建立了備援供應系統，確保能持續不間斷地實踐對全球市場的社會承諾。

身為全球重要的製藥產業，我們永遠站在第一線為全世界提供最迫切即時的資源與支援，美時製藥董事長Robert Wessman說，面對當前全球疫情發展，我們每個人的日常生活都受到了影響及改變。做為守護全球人類生命健康的最前線，我們密切地觀察疫情發展狀態、並謹慎地評估各項內部資源及外部變化以有效管理任何可能的市場動盪。

美時指出，自全球疫情爆發初期，即嚴密地觀察全球市場各項變化與發展，並積極佈署應變措施將可能的影響降至最低。公司長期以來已建立了良好完善的系統制度與工作準則，能確保員工的健康與安全、特別是在台灣及韓國兩地的製造基地，讓全體團隊能持續不懈地為全球市場提供所需產能與產品，同時也特別加強定期、不定期追蹤各項系統制度的執行情形。

(時報資訊)