青農吳正忠研發口感香酥脆的紅藜片，讓消費者吃出紅藜的味道。（莊哲權攝）

有「穀類紅寶石」美名的台灣紅藜，營養價值高，是提升免疫力的保健食品，但是受到新冠肺炎疫情衝擊，銷售量爆跌逾5成以上，農民開發出可以直接食用的紅藜片，具有淡淡的香氣及酥脆口感，好吃又好入口，希望在這波疫情困境中殺出一條活路。

紅藜是台灣原住民使用近百年的藜科作物，經國際研究證實，含有豐富的營養成份，一大片五顏六色的彩虹藜田，吸睛又夢幻，但是受到疫情影響，美麗中帶著些許哀愁。

台東縣太麻里鄉青農林建中表示，台灣紅藜前幾年因為價格好，引起搶種風潮，2018年種植面積達到200公頃，但是因供需失衡，農民紛紛改作，今年僅剩約20公頃，未脫殼紅藜價格也從1公斤250元， 爆跌到150元，加上這波疫情影響消費力，更是雪上加霜，堆滿倉庫的紅藜賣不出去。

而另一位紅藜青農吳正忠則表示，受到這波疫情影響，銷售量直接被砍6成，庫存還有10幾噸，但也因為這次疫情讓他靜下心來，開發出沒有任何添加物，僅經過微調，類似燕麥片，可以直接食用的紅藜片，口感香酥脆，也讓消費者知道「原來這就是紅藜的味道」。

吳正忠指出，紅藜片提供消費者更簡便的食用方法，價位也在消費者可以接受的範圍內，預計1個月後可上市，希望能在這波疫情中帶動買氣，也讓紅藜產業在原鄉得以永續種植，最終目的還是帶動部落經濟。

(中時 )