台南市獲中央撥補警力後，市府也調整行政分工，東區違規停車拖吊15日起將由市警局公辦拖吊場負責，中西區、北區及仁德區則由市府交通局辦理委外拖吊招標。其中，中西區、北區違停遭拖吊車輛須至南區拖吊場領車，東區、仁德區違停遭拖吊車輛則須至永康拖吊場領車，後續新設拖吊場將於完成後另行公告。

交通局長王銘德指出，市警局增設的東區拖吊場正加緊籌設中，交通局中西區、北區委外拖吊已決標，仁德區委外拖吊正持續辦理招標作業；新設拖吊場籌備期間，違規拖吊勤務由市警局調配南區、永康區拖吊場執行，拖吊作業並不會中斷。

交通局停車管理處處長黃俊傑表示，鑑於原本委外拖吊契約保管車輛期限為5日，中北、東仁拖吊場未領回的車輛，將於18日前全數移置到交通局轄下的安平車輛保管場（台南市安平區國平東路51號）候領，並依程序辦理公告3個月後執行拍賣作業，民眾若對領車地點有疑問，可電洽06-2999309或06-2991111分機8860查詢。

(中時 )