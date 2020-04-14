隨著愈來愈多的無線藍芽耳機成為3C的主流，經濟部商品檢驗局也檢驗公告最新市售藍芽耳機檢測結果，共18件隨機購買的樣品中有17件中文標示不符合規定，消費者購買時應特別注意。

經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，針對市售藍芽耳機，隨機購樣計18件樣品進行檢測，公布檢測結果，全數商品品質項目均合格，但「中文標示」查核部分逾7成，共有14件不符合規定。

標檢局表示，14件中文標示不合格情形，包括本體無標示額定電壓、未以中文標示產地、規格、製造商、注意事項或警語等，不符規定者已移請經濟部中部辦公室依「商品標示法」辦理後續處置事宜。

標準檢驗局此次品質檢測是依據國家標準CNS 13439「聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法」檢測，項目包括EMI方面「傳導干擾試驗」及「輻射干擾試驗」，而中文標示則是依據「電器及電子商品標示基準」查核。

標準檢驗局並提醒消費者選購及使用「藍芽耳機」商品時，應檢視廠商名稱、地址及電話、原產地、電氣規格，如：電壓或電流及型號等各項標示是否清楚。呼籲消費者購買時檢視商品本體、內外包裝或說明書是否含使用方法、規格、注意事項或警語等標示。

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(中時電子報)