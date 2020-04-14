獨居在頭份市的8旬劉姓老翁，日前獨自搭車到後龍訪友，卻發生迷路，逗留在大山交流道快車道中央分隔島，轄區竹南分局大山所員警接獲民眾報案，到 場找到老翁，費了一番功夫才聯絡老翁兒子前來接回。

竹南分局大山所副所長黃儀聖與警員陳岳志，日前接獲民眾報案指稱，在後龍大山交流道，有1名身穿藍色外套的老翁坐在快車道花圃內，員警立即駕車前往尋找，結果在苗8線與台1線口，發現這名老翁手持掃把站在快車道處，險象環生，員警連忙將老翁接至巡邏車內。

83歲的劉姓老翁自稱獨居在頭份市新華里，因搭乘公車外出訪友，卻下錯公車站牌，員警聽聞便載送老翁返回頭份住處，卻發現該處長期無人居住，經查訪附近鄰居，得知老翁已舉家搬遷多年，透過鄰居幫忙，終於聯絡上老翁兒子，順利將老翁送返家團圓。劉子表示，父親有失智情形，感謝熱心員警及民眾的協助，以後會更加留意父親行蹤。

(中時 )