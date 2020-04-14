對於行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍拋華航改名，國民黨新任數位執行長簡勤佑設計一個「林佳龍的華航改名計時器」，讓全民一起來監督，而網址則設定為「www.taiwanairlines.tw」。

簡勤佑說，「誰說國民黨不會說Taiwan， 如果佳龍部長真的改名成功，立刻送上台灣網域，讓台灣的翅膀飛出去。」

簡勤佑也向民進黨宣戰，「現在我在國民黨幫大家監督台灣正名還要多久。我拜託民進黨讓我被拔官。」他號召全民參與，一起數位監督林佳龍何時幫華航改名 「taiwanairlines」。

而目前有人也設計一個「中國國民黨反攻大陸計時器」反制，從1949年12月31日起算。

黃士修覺得很好，該向社會大眾說清楚的時候。

黃士修信手拈來，反攻大陸是真實存在過，甚至雙方交戰有所死傷的「軍事行動」。例如：金門保衛戰(1949年)、泰緬孤軍(1949年至今)、反共救國軍(1951年至1998年)、東山島突擊作戰(1953年7月15日)、凱旋計畫(1956年)、中興計畫(1957年)、八二三砲戰(1958年至1979年)、國光計畫(1961年)、大火炬計畫(1965年)、王師計畫(1967年)。

什麼時候放棄反攻大陸的宣傳？黃士修指出，是2007年，陳水扁「凍結」國統綱領為止。

反觀台獨，黃士修表示，台灣獨立只不過是一句口號，連社會運動的位階都逐漸失去。許多表面反中的獨派人士，掌權之後的行為卻是助長紅色統一，不可不防。

黃士修也要大家面對事實，唯一的武裝台獨，是對抗日本的台灣民主國。對抗中華民國的台獨，則是起源於台灣共產黨。

因此，設計「中國國民黨反攻大陸計時器」以為能反制的人，黃士修請他從國統綱領開始，恢復動員戡亂。文末也附上一個「台灣獨立計時器」，從1895年起算，作為反制。

(中時電子報)