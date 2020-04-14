高屏橋傳出民眾墜落無生命跡象 原因釐清中 17:382020/04/14 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 14日高屏橋傳出有人墜橋意外。(屏東小鎮資訊提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消在高屏橋下找到墜橋民眾。(屏東小鎮資訊提供) 高屏大橋高雄往屏東方向，14日下午有民眾發現一輛車停在外側車道，但是車內並無駕駛及乘客，警消獲報到場後隨即在橋下展開搜尋，下午5時15分已在橋下找到墜橋民眾，無生命跡象，事故原因仍由警消釐清中。 (中時 ) #高屏橋 #民眾 #墜河 #無生命跡象 #警消 #高屏 #事故 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 女登山客賞巨木滑倒骨折 警消合力助脫困 10:462020/04/10 社會 聯結車熄火卡平交道 遭火車撞上4人受輕傷 13:432020/04/10 生活 助防疫警消忙翻 民竟惡搞報失火 15:092020/04/10 社會 台南警消義消夜市宣導防疫 無人機空中喊話 22:132020/04/10 生活 墨國總統輕忽防疫 04:092020/04/12 產業特刊 「珍稀動物燒成焦黑」！清邁大火持續數星期 5警消殉職 15:172020/04/12 國際 機車內有蛇！細小像電線摔落地眾人秒彈開 18:202020/04/12 社會 台南工廠大火 5百坪廠房燒光警消救出6人 12:382020/04/13 社會 女子凌晨漂水面 楠梓警消救援 09:312020/04/14 社會 比照口罩2.0 中市交通事故資料申請也有網路版 10:562020/04/14 社會 社會熱門新聞 後備指揮部嘉義後備旅上校副旅長 休假猝死住處 - 社會 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 高屏橋傳出民眾墜落無生命跡象 原因釐清中 - 社會 林益世獲假釋 近日出監 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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