警消在高屏橋下找到墜橋民眾。(屏東小鎮資訊提供)

高屏大橋高雄往屏東方向，14日下午有民眾發現一輛車停在外側車道，但是車內並無駕駛及乘客，警消獲報到場後隨即在橋下展開搜尋，下午5時15分已在橋下找到墜橋民眾，無生命跡象，事故原因仍由警消釐清中。

(中時 )