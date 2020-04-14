民間企業在台東新建蜜餞食品加工廠，未受新冠肺炎疫情影響，今年採購400公噸台東優質青梅，收購價格比去年高出3到5元，台東縣政府農業處長許家豪14日視察新建廠房，感謝業者投資，讓台東青梅不用再西運，節省不少運費成本，也創造地方就業機會。

許家豪表示，以往台東的青梅大部分依賴西部盤商採購，透過南迴公路運送到西部醃製，今年起，投資台東的美元公司在卑南鄉賓朗村新建加工廠，其中梅子醃漬設施已經啟用，梅農只要將梅子運送到卑南鄉賓朗村，不須要再路途奔波。

美元公司董事長林東隆指出，去年農糧署採購青梅的價格是每公斤15元，該公司與台東梅農的契作價格是17元，今年提升到每公斤20元，目前外面大盤收購價甚至於已跌到13元，而該公司的收購價格比去年高出3到5元，從4月8日開始進廠，預計將收到5月上旬，總收購量應該可以達到400百公噸。

許家豪說，今年台東青梅每顆都是大粒果，皮薄肉多、果形色澤佳，感謝美元公司加碼收購，在台東新建工廠加工，創造利多及就業；今年縣民將可以品嘗到在地生產、製造的各式梅品，保證無糖精、無甜精、無防腐劑。

(中時 )