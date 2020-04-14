OPEC最大產油國及世界最大石油出口國沙烏地阿拉伯可能很快利用國際債券市場籌集資金，因油價暴跌和歷史性的原油減產協議正在打擊該國的主要外部收入來源，這項消息是由銀行業內人士傳出的。

今年3月，為爭奪市佔，沙烏地與俄羅斯開打價格戰，由此造成的油價暴跌已對沙烏地石油收入造成打擊。由於石油收入銳減，沙烏地上個月削減政府開支以節流。

歷史性OPEC+減產協議的達成不僅不能緩解沙烏地窘迫的財政狀況，還將令局面「雪上加霜」。OPEC+同意在5月和6月將原油日產量削減970萬桶，這將給沙烏地財政帶來額外的壓力，因為該國將不得不大幅削減目前的產量。

石油分析師表示，如果原油均價是每桶40美元，沙烏地減產將使2020年的政府收入減少近400億美元。

市場對史上最大規模的減產協議並「不買帳」，該協議對油價的提振效果沒有顯現，WTI原油甚至慘淡收場。週一WTI 5月原油期貨收跌0.35美元，跌幅1.54%，報22.41美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.26美元，漲幅0.83%，報31.74美元/桶。

由於財政壓力不斷加大，中東石油生產國已開始利用債務市場融資。

上周初，卡達在國際市場發售了100億美元的歐洲債券，分三種期限，獲得了400億美元的資金。該國是自油價暴跌，疫情重創經濟和石油需求以來首個發行債券的海灣地區國家。此次發行被視為在油價暴跌之際，對投資者對中東產油國債券興趣的一次測試。

消息人士上週三還對媒體表示，在卡達發債後，阿布達比也出售了70億美元的債券。

(中時電子報)