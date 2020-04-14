倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開高走高，終場上漲233.72點，漲幅2.31％，收在10,332.94點，櫃買指數同步收紅，終場走揚2.49點，漲幅1.98％，以128.55點作收。三大法人方面，外資轉買151.22億元，投信續買19.12億元，自營商轉買15.23億元，惟外資於台指期貨市場上減碼4,070口多單，累計淨多單部位為42,521口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然全球累計確診病例已逾192萬例，死亡人數超過11萬人，使得市場人人自危，不過歐洲疫情最為嚴重的英、法、德、義、西等5國單日新增確診病例卻呈下降走勢，且美國紐約州長古莫也認為紐約州最壞的情況已過，加上風險指標逐漸降溫，以及美國聯準會（Fed）刺激政策、大陸有序復工、蘋果降價策略奏效等，種種跡象皆有利於全球股市反彈行情的延續。

台股方面，隨大盤再創近期波段新高後，由10日線及月線震盪走揚的推波助瀾，預期後市仍將續漲再戰季線約10,900點，若15日順勢回補空方缺口後能順勢整理，此種情況自然是最為理想。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，體溫量測需求強勁，股價14日持續放量大漲再創新高，惟短線急彈，技術面已有過熱跡象，逢高可伺機獲利了結。

此外，相關防疫概念股仍是當紅炸子雞，除大江才剛啟動漲勢外，其它包熱映、紘康等個股短線均有過熱現象，已不宜作追價，然隨陸廠復工帶動零組件拉貨需求，以及近期歐美有望解封，相關電子零組件將可望持續輪動上漲，扮演多頭攻堅的要角。

(工商 )