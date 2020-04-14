永誠國際投顧分析師李忠興指出，台股經歷14日的強彈後，繼續噴出大漲的機會不高，預期權值股漲勢會暫歇，並將指數空間讓出，轉交由中小型股表態。個股方面，本周納入投資組合的熱映，體溫量測訂單湧入，3月營收再創歷史新高，2月每股純益（EPS）達1.34元。 他提到，本周美國企業將陸續揭曉財報，投資人心情忐忑，導致美股道瓊13日下跌328.6點，然尾盤在零售巨頭亞馬遜將再招聘7.5萬人、其股價大漲6.2％的激勵下，科技股由黑翻紅，再加上道瓊電子盤的上漲助攻，台股14日大漲233點，3月13日的向下跳空缺口已回補92％，強勁走勢跌破全市場的眼鏡。

在盤勢轉趨樂觀的氛圍下，外資14日認錯追價回補、買超151.22億元，對大盤續往缺口處挺進，將產生正面的助益。當前影響個股強弱的因素，除了已公布的3月營收外，法人籌碼與首季季報將是未來決勝的關鍵。至於第一季營收亮麗的個股，在季報上的表現也更有看頭。

(工商 )