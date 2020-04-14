肺炎疫情黑天鵝持續肆虐全球，主要金融市場皆造成金融海嘯以來最大震盪，受疫情影響減少外出機會，但投資理財可以不中斷，台新銀行建議，宅在家中時善用銀行各項數位金融服務進行資產配置調整，才不會受疫情打亂理財計畫。

台新銀行表示，各國政府為因應疫情衝擊，紛紛採取降息、推供企業紓困、減稅等寬鬆貨幣政策和創紀錄的財政刺激計畫，以重振市場信心，此波疫情雖延緩民間消費及企業生產，預料未來疫情受到控制後，遞延消費需求與企業產能將會迅速回升。市場普遍預估下半年全球GDP將逐步回復至成長軌道。

肺炎疫情增強今年全球財政與貨幣政策雙軌趨勢，對金融市場回檔修正。台新銀行指出，投資布局可選擇具備評價面優勢及價值修復潛力的投資級債券，審慎面對理財投資，適時避開危機，掌握未來潛在機會，尤其善用數位理財工具，掌握最佳投資時機。

台新銀行強調，該行的網路銀行，率先推出海外債券交易，免除臨櫃下單限制，簡單三步驟即可完成交易，提供偏好固定收益、偏好領息的好選擇。小資族可善用「e級Bond」專區投資精選國際知名債券，低門檻僅需5,000美元，輕鬆入手無負擔。想聰明加碼，又不想押注單一產品，則可考量「台新智多新」智慧理財平台提供適合的攻守兼備、多元投資組合建議，透過定期檢視，持續汰弱留強，以掌握市場契機。

偏好特定標的想逢低進場，台新銀行建議，可透過台新銀行行動、網路銀行「定期定額」進行基金規律投資，不但有機會降低整體持有成本，更可藉由長期複利效果，增加較高獲利機會。

(工商 )