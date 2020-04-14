安克(4188)自行研發上市的呼吸中止症超音波診斷系統「安克呼止偵」，與全球三大睡眠醫學中心之一的美國史丹佛睡眠中心完成簽約，雙方將進行為期2年的國際臨床合作案，擴大產品應用，創造更大市場價值。

全球約有4.25億名成年人患有阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)，當中超過8成的患者，未能被有效診斷出來，主要原因之一為現行的檢測方法，仍存在許多不便，包括必須在睡眠中心睡一晚、等候時間可能長達3~6個月等；「安克呼止偵」可於不須過夜、清醒狀態下10分鐘完成呼吸中止症檢測，且透過標準化定位掃描，能避免超音波操作人為的不一致性，並達成呼吸道的結構面超音波檢測。

安克生醫李伊俐總經理表示，為強化全球推廣，安克生醫去年10月赴美拜訪史丹佛睡眠中心，同年底通過IRB申請，今年1月再次赴美完成教育訓練；日前更傳來捷報，雙方正式完成合約簽署，展開為期2年、收案逾200人的國際臨床合作案。此次雙方合作案會以西方人種為主要收案對象，進行更多型態的睡眠呼吸中止症檢測，證明在不同人種的組織構造下，均具有準確的檢測結果。

此外，現行的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，手術前的檢查多採侵入性「DISE(藥物誘導睡眠內視鏡)」，具一定程度風險性；「安克呼止偵」的伴隨式診斷，為非侵入性、直接從體外觀察上呼吸道，包括術前評估，以及手術後的效果觀察；李伊俐總經理強調，盼透過此次的合作案，將我國研發上市的創新醫材，加速推廣至全球，增加國際能見度，更讓醫師在呼吸道診斷上增添一大利器。

(時報資訊)