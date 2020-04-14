你是 LINE 用戶嗎？即時通訊平台 LINE 在台灣擁有超過 2100 萬用戶，為了提供使用者更為安全的使用機制，LINE 先前宣布將會讓透過 Facebook 帳號註冊 LINE 新帳號的功能退場，並且 iOS 平台將會提供以 Apple 帳號登入的全新功能。如今，這兩項功能已經逐步實現，iOS 用戶一定要特別留心！

停止以 Facebook 帳號註冊 LINE 新帳號

由於資安疑慮，LINE 先前宣布將會終止透過 Facebook 帳號來註冊 LINE 新帳號的功能。如今 LINE「Android版本」已於 2020 年 3 月 31 日已經正式推行，「iOS版本」也已經在最新的 10.5.0 版本終止使用Facebook帳號註冊。

LINE 提醒，無論是 Android 平台還是 iOS 平台的 LINE 用戶，使用 Facebook 「登入」與「換機」的流程，都不會受到影響。

LINE iOS 10.5.0 版新增 Apple ID 登入與綁定帳號功能，更為安全。(黃慧雯製)

LINE iOS 10.5.0 版新增 Apple ID 登入與綁定帳號功能，也加入自動備份聊天紀錄的功能。(摘自 LINE 部落格)

LINE 10.5.0 版本

目前 Android 以及 iOS 平台的 LINE 10.5.0 版本皆已推出。其中 iOS 版本更值得一看，因為終於跟上蘋果在 iOS 13 加入的「使用 Apple 登入」(Sign in with Apple)的功能。只要更新到最新版本，使用者就可以在「主頁> 齒輪圖示(設定) > 我的帳號」中，將 LINE 帳號與 Apple ID 綁定。之後如果有重新登入、換機的需求，便可藉由 Apple ID 來登入 LINE。

根據 LINE 說明，隨著 10.5.0 版本推出，iOS 版本也率先支援自動備份聊天紀錄的功能。透過「主頁 > 齒輪圖示(設定) > 聊天 > 備份聊天紀錄」，將「自動備份」功能開啟，再於下方選擇自動備份的頻率(每天 / 每三天 / 每周 / 每兩周 / 每月)，就可以安心地讓 LINE 自動幫你定期備份聊天紀錄囉。這項功能，還未在 Android 版本推出，Android 版本的 LINE 用戶可以稍後，等待 LINE 開發團隊的努力！

(中時電子報)