近來受到疫情影響，民眾出遊都選擇戶外較空曠的地點，在台南市、嘉義縣交界的大凍山及鄰近的雞籠山、崁頭山等登山步道，每逢假日總吸引許多山友前往，台南市政府觀光旅遊局盤點縣府時代興建，但乏人整理而荒廢的大獅嶺步道，將與林務局協商整修，另外也向交通部觀光局爭取800萬經費，修繕楠西區梅龍、南化區龍湖等步道。
海拔971公尺的大獅嶺位於台南市東山區李子園部落東側，與嘉義縣大埔鄉交界處，又有「李子園山」之名，是大凍山的南稜，當時台南縣府在1998年推動「綠色長城」計畫，修築步道及涼亭等設施，提供民眾登山遊憩需求，該處則為綠色長城的東北段。
該步道單程約1.2公里，山友可從東山區青山里山河巖出發，經大埔古道、山河嶺、小獅嶺，最後登頂大獅嶺，後段均為原始林，途中可遠眺曾文水庫，景色宜人，但步道因久無人跡，已長滿雜草，涼亭平台堆滿枯葉，之前豎立的「找路人」招牌已斑駁傾圮，讓偶然到訪的山友覺得可惜。
台南市政府觀光旅遊局推廣戶外山區旅遊，打算復原當年綠色長城的登山步道，因此重修這段步道，將與林務局協商，或許能比照之前六溪香路古道模式，讓步道再現新貌。
另外配合觀光局脊梁山脈旅遊年，觀旅局也爭取到800萬經費，投入「南化區龍湖步道及楠西區梅龍步道更新整建工程」，包括步道整建、坍方修繕、欄杆設置等，提供民眾更完善的休閒登山環境。
(中時 )
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