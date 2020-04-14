在台南縣政府時期修建的大獅嶺步道位於台南市東山區及嘉義縣大埔鄉交界，沿途風景秀麗，還能遠眺曾文水庫。（莊曜聰攝）

近來受到疫情影響，民眾出遊都選擇戶外較空曠的地點，在台南市、嘉義縣交界的大凍山及鄰近的雞籠山、崁頭山等登山步道，每逢假日總吸引許多山友前往，台南市政府觀光旅遊局盤點縣府時代興建，但乏人整理而荒廢的大獅嶺步道，將與林務局協商整修，另外也向交通部觀光局爭取800萬經費，修繕楠西區梅龍、南化區龍湖等步道。

海拔971公尺的大獅嶺位於台南市東山區李子園部落東側，與嘉義縣大埔鄉交界處，又有「李子園山」之名，是大凍山的南稜，當時台南縣府在1998年推動「綠色長城」計畫，修築步道及涼亭等設施，提供民眾登山遊憩需求，該處則為綠色長城的東北段。

該步道單程約1.2公里，山友可從東山區青山里山河巖出發，經大埔古道、山河嶺、小獅嶺，最後登頂大獅嶺，後段均為原始林，途中可遠眺曾文水庫，景色宜人，但步道因久無人跡，已長滿雜草，涼亭平台堆滿枯葉，之前豎立的「找路人」招牌已斑駁傾圮，讓偶然到訪的山友覺得可惜。

台南市政府觀光旅遊局推廣戶外山區旅遊，打算復原當年綠色長城的登山步道，因此重修這段步道，將與林務局協商，或許能比照之前六溪香路古道模式，讓步道再現新貌。

另外配合觀光局脊梁山脈旅遊年，觀旅局也爭取到800萬經費，投入「南化區龍湖步道及楠西區梅龍步道更新整建工程」，包括步道整建、坍方修繕、欄杆設置等，提供民眾更完善的休閒登山環境。

(中時 )