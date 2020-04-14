每年4月22日為世界地球日，今年適逢世界地球日50周年，遠傳擴大舉辦為期兩週的環保週活動，自即日起至4月24日止，廣邀利害關係人參與各項活動，包含遠傳客戶、社會大眾、公司員工，以及首度參與的上下游供應商共300家，一起為環境永續而努力。

遠傳在世界地球日當天，與新光人壽、台北101、家樂福等指標企業，響應台灣環境資訊協會號召的企業串連行動，攜手志同道合的企業夥伴擴大影響力，關注全球永續發展趨勢，實現「寶衛地球、讓愛遠傳」的目標。

遠傳鼓勵社會大眾共襄盛舉，即日起至4月24日止，只要到門市一起參與環保週活動：無論是至門市購物自備購物袋、攜帶廢電池與廢手機至門市回收，或是申請遠傳電子帳單。只要完成上述任一項環保任務後，至遠傳官方粉絲團的環保週活動貼文，就能參加抽獎活動，有機會獲得百元7-11禮券，鼓勵大眾將環保意識落到日常生活中。

遠傳每年規劃綠色嘉年華的活動今年更首次邀請上、下游共300家的供應商一同參與，包含在員工餐廳內提供素食餐點折扣、提倡使用環保餐具；設定高標準的垃圾減量與回收增量的目標，以及響應門市回收廢電池與廢手機的活動，持續擴大「綠色嘉年華」活動的影響力。

此外，為強化學齡孩子的環保意識，遠傳與線上遊戲學習平台PaGamO合作，邀請中小學生們學習環境保護的相關知識，透過線上遊戲的方式，搭配孩子們熟悉的破關獎勵機制，讓孩子們瞭解環境保護的重要性。

遠傳長期為環境永續而努力，致力推動溫室氣體排放減量、推行能源管理節能、參與社會環保行動等，也將持續關注全球永續發展趨勢，具體實現「寶衛地球」的目標。

(中時 )