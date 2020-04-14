交通部觀光局提出觀光業紓困2.0版，預計投入90億元、受益人數達到16萬人，對於觀光局大撒幣紓困，中央流行疫情指揮中心覺得責無旁貸，希望將疫情儘早脫困，國人也不必紓困，同時可以加快「振興券」實施的腳步。

這次紓困補貼金額最龐大的是觀光旅館與民宿，共有9萬多人受益、費用為54億元；旅行業部分受益人數為4萬5000人、約26億元；觀光遊樂業人數較少約為6000人、補貼金額3.6億元；導遊、領隊與領團約2萬人、補貼6億元。

看到觀光業紓困措施，中央流行疫情指中心指揮官陳時中有感而發，他說，疫情在困難期間，整個社會的活動量已經減至低點，不過相對於世界各國，台灣比較沒有關掉全部的活動，在這種降低活動的環境下，必須要讓大家渡過難關，才有紓困方案。

陳時中指出，疫情指揮中心最大責任是讓大家先脫困，脫困愈快、紓困愈低，往後的振興需要愈多，這樣才能活絡社會，指揮中心的責任就是把疫情控制愈好，經濟部實施的振興券才能愈早開始。

觀光紓困2.0的發放方式，其中觀光產業的營運負擔最重的是稅金、租金與薪資問題等，將會以補貼方式紓困。從業人員會以個別薪資的補貼，前提是產業保證從業人員領有8成薪水，政府將會補貼8成薪水的4成、雇主給付其他4成，每人每月最高補貼2萬元、連續補貼3個月。

另外，導遊領隊部分，以此專業維生者給予每個月1萬元，連給3個月；觀光遊樂業受疫情衝擊，在疫期間很多解約退團，另行編有2億元的補貼。

(中時 )