有網友好奇詢問「聽到家常菜，第一個想到的是什麼？」(圖/擷自PTT)

每個人心目中都有自己最喜歡的家常菜，有網友好奇在PTT詢問「聽到家常菜，第一個想到的是什麼？」結果引起網友熱烈討論，紛紛列出自己最愛的家常菜，想不到前3名一字排開全是蛋料理，幾乎完全被「荷包蛋」、「菜脯蛋」、「番茄炒蛋」包辦，有網友忍不住狂笑「台灣人到底多愛吃蛋？！」。

台灣美食出名，每家都有幾道「最下飯」的家常菜，有了它白飯就能多扒好幾碗，一名網友在PTT發文表示，看到美食家教做菜，突然懷念起家裡最常出現的「紅蘿蔔炒蛋」，頓時讓他口水直流，好奇大家聽到家常菜，第一個想到的是什麼？

貼文一出，網友紛紛留言「荷包蛋」、「蔥花蛋」、「番茄炒蛋」、「菜圃蛋」、「有看過總舖師的一定會答番茄炒蛋」。根據網友留言，發現被提到最多次的家常菜前3名竟通通都是「蛋料理」，分別為番茄炒蛋、菜脯蛋和荷包蛋。

有網友忍不住笑「怎麼感覺每家的家常菜都有一道蛋料理」、「台灣人到底多愛吃蛋」；除了蛋料理，包括炒高麗菜、空心菜炒牛肉、沙茶空心菜、麻婆豆腐、紅燒豆腐、鹹蛋苦瓜、螞蟻上樹、滷肉、糖醋排骨…等也受到不少人青睞，由於發文時間已是深夜，還有網友忍不住嘴饞，嗆回「X的宵夜文」。

(中時電子報)