鑑於國內外「嚴重特殊傳染性肺炎」（以下簡稱COVID-19）疫情持續延燒，勞動部呼籲企業善用臨場服務醫護人員之醫學專業與政府相關資源，加強勞工健康監測、照護及心理支持等職場防疫措施，以降低疫情對企業營運可能造成的影響。

勞動部表示，事業單位已僱用或特約勞工健康服務醫護人員，除應持續加強勞工健康管理、職業病預防外，目前正值「COVID-19」防疫期間，職場防疫亦需要專業的醫護人員共同參與推動相關防疫計畫。可透過醫護專業的建議加強企業防疫措施，包括主動關心及評估勞工是否有呼吸道症狀或發燒情形，進行健康監測，教育勞工正確使用口罩等防護具，強化勞工的衛生教育宣導，提昇勞工對於自身防護的意識，並主動關懷勞工因疫情造成工作與生活型態改變的衝擊，適時給予心理健康方面的支持與協助，讓雇主與勞工共同為企業防疫盡一份心力，全面動員加強防堵疫情擴散。

勞動部進一步呼籲，對於依法尚無需配置臨場健康服務醫護人員之中小企業，可善加運用各區勞工健康服務中心資源，事業單位勞保投保總人數199人以下者，若僱用或特約醫護人員辦理臨場健康服務，可向職安署申請部分費用補助，讓醫護專業團隊提供企業與勞工健康服務及個人諮詢，有需要可洽詢該部職安署委託辦理的北、中、南區勞工健康服務中心免付費專線（0800-068580）。

此外，為鼓勵事業單位推動職場勞工身心健康促進，亦提供相關活動或措施之補助最高30萬元，事業單位推動勞工健康服務所需相關工具或資料等，均可至「勞工健康照護資訊平台網站」下載運用。為協助事業單位推動職場防疫，職安署於官網建置「COVID-19（新冠肺炎）職場防護專區」，提供事業單位防疫指引、防疫計畫參考範本、宣導資料、常見問題及協助措施等資訊。

(工商 )